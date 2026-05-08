8.05.2026 00:04:00
Arda Turan'ın rüyası sona erdi: UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu!

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Shakhtar Donetsk'i 2-1 yenen Crystal Palace ile Strasbourg'u 1-0 yenen Rayo Vallecano finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında ilk maçı 3-1 kazanan Crystal Palace, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk etti. İngiliz ekibi mücadeleden 2-1 galip çıkarken goller 25'te Henrique (kendi kalesine) ve 52'de Ismaila Sarr'dan geldi. Ukrayna temsilcisinde Eguinaldo 34'te ağları havalandırdı.

İki maçta Shakhtar Donetsk'e 5-2 üstünlük kuran Crystal Palace adını finale yazdırdı.

CRYSTAL PALACE'IN RAKİBİ RAYO VALLECANO OLDU

Yarı finaldeki diğer maçta Strasbourg ve Rayo Vallecano karşılaştı. İspanya temsilcisi, Alemao'nun 42'de attığı golle maçı 1-0 kazandı.

İlk maçı da aynı skorla kazanan Rayo Vallecano, finalde Crystal Palace'ın rakibi oldu.

Crystal Palace-Rayo Vallecano finali 27 Mayıs Çarşamba günü Red Bull Arena'da oynanacak.

Arda Turan'dan Crystal Palace maçı açıklaması: 'Asla geri adım atmayacağız' Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Crystal Palace maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arda Turan, kendi sistemine sadık, iyi bir takımla karşılaşacaklarını ancak finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Arda Turan'dan derbi sonrası hakem tepkisi: 'Aptal durumuna düşürülmekten...' Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 26. haftasında Dinamo Kiev'le karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatmasına rağmen maçı 2-1'lik skorla kazanan lider Shakhtar Donetsk, son 4 haftaya girilirken en yakın takipçisiyle puan farkını 10'a yükseltti. Mücadelenin sonunda Arda Turan hakem yönetimine tepki gösterdi.
Crystal Palace'tan Arda Turan'a övgü: 'Muazzam bir iş yapıyor' Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Shakhtar Donetsk hakkında görüşlerini aktardı. Glasner, meslektaşı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile harika bir iş çıkardığını söyledi.