Arda Turan'ın rüyası sona erdi: UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu!

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında ilk maçı 3-1 kazanan Crystal Palace, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk etti. İngiliz ekibi mücadeleden 2-1 galip çıkarken goller 25'te Henrique (kendi kalesine) ve 52'de Ismaila Sarr'dan geldi. Ukrayna temsilcisinde Eguinaldo 34'te ağları havalandırdı.
İki maçta Shakhtar Donetsk'e 5-2 üstünlük kuran Crystal Palace adını finale yazdırdı.
CRYSTAL PALACE'IN RAKİBİ RAYO VALLECANO OLDU
Yarı finaldeki diğer maçta Strasbourg ve Rayo Vallecano karşılaştı. İspanya temsilcisi, Alemao'nun 42'de attığı golle maçı 1-0 kazandı.
İlk maçı da aynı skorla kazanan Rayo Vallecano, finalde Crystal Palace'ın rakibi oldu.
Crystal Palace-Rayo Vallecano finali 27 Mayıs Çarşamba günü Red Bull Arena'da oynanacak.