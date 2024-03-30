Arda Turan kariyerine dair hayalini açıkladı: 'Değiştirmek istiyorum'

Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:51

Güncelleme: 30.03.2024 - 09:51

Arda Turan, İspanyol basınından Marca'ya açıklamalarda bulundu. Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselmek için gün sayan Turan, kariyerine dair hayalini de açıkladı.

Arda Turan'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Çok çalıştık ve bunu Türkiye'de şimdiye kadar görülen en büyük başarı ile, beklenenden çok daha kısa sürede başaracağız. Fakat oyun tarzımız ve ne Süper Lig takımlarında ne de İkinci Lig'deki rakiplerimizde görülmeyen felsefemiz nedeniyle bu beni daha da mutlu ediyor: sadece topa sahip değiliz, aynı zamanda koşuyoruz."

"OYUNCULARIMA SAYGIM VAR"

"Oyuncularıma saygım var ve iki kuralım var: Gelecek için asla söz vermem ve asla yalan söylemem. Ama her şeyden önce onlar benim için insan ama onların özel hayatlarına futboldan daha çok önem veririm, Eğer eşi hamileyse, ailesinden biri ölürse, zorluk yaşarsanız, mutluluk yaşarsanız sadece bana söyleyin ve izin alın."

"BENİM İÇİN KARDEŞ GİBİDİR"

"Galatasaray'da doğup büyüdüm. Onları yenmek kolay olmaz çünkü çok iyi oyuncuları ve Türkiye'nin üstünde bir seviyeleri var. Galatasaray'ın hocası benim için bir kardeş gibidir."

"ÜLKEMİN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM"

"Hayalim sadece bir şeyler kazanmak değil, ülkemin kaderini değiştirmek. İnsanların Arda takımının çok iyi oynadığını söylemesini istiyorum. Sadece kendi takımıma değil herkese örnek olmak istiyoruz. Tabii ki ben Cruyff değilim, onun gibi olamam ama Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istiyorum."

"BİRAZ KONTROLSÜZDÜM"

"Bir oyuncu olarak biraz kontrolsüzdüm, bu yüzden beni böyle görmek hoşuna gitti. Diego Simeone'nin harika bir teknik direktör olduğunu biliyordum ama şimdi aynı mesleği yaptığım için onu çok daha iyi anlıyorum, onunla daha fazla empati kuruyorum. Onun ulaştığı başarılara ulaşmak kolay değil."

YENİ DENEYECEĞİ SİSTEMİ AÇIKLADI

"Savunmada yaptığım şey Simeone'nin 4-4-2'si ama ona neden şimdi 5-3-2 ile oynadığını sordum. Bu yöntemi beğendiğini söyledi. Bende çok beğendim. Türk futbolunun geleceği için çok güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü yetenek açısından istediğimizin biraz altında bir seviyedeyiz ve gelişmek için savunmadan başlamamız gerekiyor, arkamızda çok sayıda oyuncu olması gerekiyor. Çok çalışıyoruz ve diğer harika antrenörler üzerinde çalışıyoruz, bu yüzden Diego Simeone'nin beş defans oyuncusunu deneyeceğiz. Hücumda 4-3-3, 4-3-1-2 veya 4-3-1-2 ile devam edeceğiz. Takıma bağlı olarak 5-4-1. Ama artık sistem o kadar da önemli değil."