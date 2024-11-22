Arda Turan: 'Premier Lig daha zorlu olabilir ama...'
Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'un çalıştırıcısı Arda Turan, hem kendi teknik direktörlük hedeflerini hem de futbol dünyasındaki farklı oyun felsefelerine ve teknik adamlara olan bakış açıları hakkında açıklamalarda bulundu.
İkas Eyüpsor teknik direktörü Arda Turan, kendi teknik direktörlük hedefleri ve futbol dünyasındaki farklı oyun felsefeleri hakkında konuştu.
İşte Arda Turan'ın o açıklamaları:
"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir hoca olursam, Avrupa'da bir kupa alırsam kendimi başarılı sayarım. A Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda final oynarsam veya kupayı kazanırsam da... O zaman da başarılı bir hoca olmuş olurum.
Fatih Terim çok önemli bir hücumcu. Çok cesaretli ve etkileyici bir hücumcu. Luis Enrique konumlanmaya çok önem veren, Guardiola'ya benzer bir hücum sistemi oynatıyor. Hansi Flick'i geçen statta izledim beni çok etkiledi. De Zerbi farklı bir yol izliyor. Savunmada Simeone'yi örnek alıyorum ama hücumda farklı hocaları benimsiyorum.
Bu oyuncunun dünya tarihinde bir devrimcisi varsa o da Pep Guardiola'dır. Getirdiği nokta bambaşka. Ama başlangıcında Johan Cruyff'un getirdiği felsefenin üzerinden gitti. Aslında devrimin devrimini yaptı. Bu da cesaret ister.
Ruben Amorim etkileyici işler yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bence Manchester United'a iyi gelecektir.
Ben LaLigacıyım. Oyunun her zaman orada daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Premier Lig daha zorlu olabilir ama La Liga'nın kalitesi her zaman daha iyidir. Hansi Flick'ten çok ümitliyim. Beğendiğim bir teknik direktör. Barcelona kulübü güzel bir ağırlama yaptı. Orada onu canlı izledim. Etkileyici bir teknik adam."
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