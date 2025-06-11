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Arda Turan, Uğurcan Çakır'ı istiyor!

Arda Turan, Uğurcan Çakır'ı istiyor!

11.06.2025 15:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Arda Turan, Uğurcan Çakır'ı istiyor!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'n Trabzonspor forması giyen milli file bekçisi Uğurcan Çakır ile ilgilendiği iddia edildi.

Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Shakhtar Donetsk de milli file bekçisi ile ilgileniyor.

YARIŞA DAHİL OLDULAR

Arda Turan'ı teknik direktörlük görevine getiren Ukrayna temsilcisinin, Uğurcan için transfer yarışına dahil olduğu belirtildi.

Fransa'dan da Monaco, ciddi bir şekilde 29 yaşındaki file bekçisi ile ilgileniyor.

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Monaco, milli file bekçisi için Trabzonspor'a ilk olarak 9 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif sunmuş ancak bu teklif bordo-mavili takım tarafından reddedilmişti. Fransız ekibi, Uğurcan için teklifini 12 milyon Euro olarak güncelleyip yeniden Trabzonspor'un kapısını çalacak.

Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 43 maçta forma giyen Uğurcan, kalesinde 52 görürken, 18 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.


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