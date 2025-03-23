Uğurcan Çakır: 'Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz'

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda eşleştiği Macaristan'ı geçerek A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Uğurcan Çakır: 'Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 22:54

Uğurcan Çakır, A Milli Takımımız'ın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiği maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Uğurcan, "Öncelikle çok mutluyuz. A Ligi'ne yükseldik. Bizim kalitemiz zaten A Ligi. Çok kaliteli oyuncular var. A Milli Takım'ın nispeten tecrübeli oyuncularından sayılırım. Bu başarı ülkemize armağan olsun. Bütün ülkelerle oynayacak kaliteye sahibiz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"

Uğurcan Çakır, "Büyük liglerde oynayan çok önemli oyuncularımız var. Bütün takımlarla oynayabilecek kalitedeyiz. En üst seviyede kendimizi göstermek istiyoruz. İnşallah A Ligi'nde de güzel galibiyetler ülkemize nasip ederiz. Şimdi Dünya Kupası var. O maçlara en iyi şekilde hazırlanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Bu grubun gideceğine eminim Dünya Kupası'na" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Milli Takım'daki arkadaşlık ortamını da yorumlayan Uğurcan, "En çok vakit geçirdiğim arkadaşım Fenerbahçeli İrfan Can, Abdülkerim var. Hepsiyle çok iyi arkadaşız. Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Burada takım hakkında konuşmuyor. Çok iyi bir liderimiz var zaten. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yeni gelen arkadaşlarımızla çok yakın iletişimimiz oluyor. Burada önemli olan milli takım, forma rengi değil. Herkes çok mücadele ediyor. İnşallah ülkemizi sevindirmeye devam ederiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


Etiketler: #a milli futbol takımı #Macaristan #uğurcan çakır

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