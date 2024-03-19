Arda Turan'a 633 bin euroluk para cezası

Barcelona ve Atletico Madrid döneminde vergi kaçırdığı iddia edilen Arda Turan'a 633 bin euroluk para cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 19:11
Arda Turan'a 633 bin euroluk para cezası
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2015 ve 2016 yıllarında vergi kaçırma suçuyla ile ilgili İspanya'da davaya katılan Arda Turan'ın cezası belli oldu.

Arda Turan, Barselona'daki 13 numaralı ceza mahkemesinde gerçekleri kabul etti ve taraflar anlaşmaya vardı, ardından sulh yargıcı onu Kamu Hazinesine karşı işlenen iki vergi suçundan her biri için 'kendi adına' altı ay hapis cezasına çarptırdı.

Hakim, Arda Turan suçunu kabul ettiği için 2015 mali yılı için 303 bin euro, diğeri 2016 mali yılı için 330 bin euro olmak üzere toplamda 633 bin euro ödeme cezası verildi.

Vergi kaçırdığını kabul eden Arda Turan, hapis cezasının 2 yıldan az olması sebebiyle sadece 633 Bin Euro para cezası ödeyecek.

Kamu bakanlığı, futbolcunun yaklaşık 975 bin euro avroluk kişisel gelir vergisini ödemediğini belirtiyor: 2015'te 466 bin euro ve 2016'da neredeyse 508 bin euro.


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