Arda Turan'a Galatasaray'da sürpriz görev
Galatasaray'da futbol hayatına nokta koyması beklenen Arda Turan için ciddi bir iddia ortaya atıldı. Turan, Galatasaray'da görev almak için yeni yönetime çağrıda bulundu.
Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle gündemde ilk sıraya oturan yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliği sona erdi.
Fatih Terim, Marco Rose, Igor Tudor, De Zerbi, Donadoni isimleri gündeme gelirken, sarı-kırmızılı kulüp eski futbolcusu Okan Buruk'ta karar kıldı.
ARDA TURAN'DAN YÖNETİME ÇAĞRI!
Ajansspor'un haberine göre, Arda Turan, hiçbir maddi beklentisi olmadan sportif ve idari tüm tecrübesini Galatasaray için paylaşacağını yetkililere bildirdi.
Arda, mevcut sportif direktör Pasquale Sensibile ve scout şefi Emre Utkucan ile beraber çalışmayı; aynı zamanda altyapı ile A takım arasında köprü kurmayı istiyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
35 yaşındaki Arda Turan geçen sezon Galatasaray'da 12 maçta 297 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı. Arda Turan, Başakşehir, Barcelona, Atletico Madrid ve Manisaspor'da oynamıştı.
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