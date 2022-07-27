Arda Turan'dan 'kırgınlık' açıklaması!

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:19

Galatasaray'dan ayrılan Arda Turan geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada katıldığı bir sohbet odasında açıklamalarda bulunan Arda Turan, futbolu bırakmaya kesin olarak karar vermediğini belirterek, "Futbolu bırakmaya kesin karar vermedim. Yurt dışından bazı opsiyonlar var, Amerika veya başka yerlerden... Bırakmaya karar verirsem kulübe üye olmak isterim. Ben zaten Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU EKİP KURMAYA ÇALIŞIYORUM"

Teknik direktör olduğunda Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istediğini vurgulayan Arda, "Doğru ekip kurmaya çalışıyorum. Futbolu değişik açılardan değerlendirebilen, oyuna sabitlenmiş bir şekilde kalmayan ekiple çalışmak istiyorum. Bir planlama yaptım. Planlamanın ilk konusu öğrenmek. Futbol artık çok değişken çünkü. Ben, oyuncuya göre sistemden yanayım. Şimdi sizin elinizde oyuncu yok, 3'lü oynuyorsunuz. Teknik direktör olduğumda Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum. 32-33 yaşında çok değerli teknik direktörler var. Türkiye'de bu yaş algısını, gitsin bir yerde pişsin öyle gelsin algısını kırmamız lazım. Futbol gelişiyor, ilerliyor. Şahsım adına söylemiyorum. Eğer donanımlı biri varsa neden çalışmasın?" dedi.

"GALATASARAY'A BİR KIRGINLIĞIM YOK"

Galatasaray ile bir kırgınlığı olmadığının altını çizen tecrübeli futbolcu, "Arda Turan'ın jübilesi ile vakit kaybetmeyelim. Ancak bir gün Galatasaray'da yönetici olursam bu konuların ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Şu an gerçekten böyle bir şey istemiyorum, kulübün benden önemli sorunları var. Hayatın her anında Galatasaraylıyım. Onların bir emri benim için çok önemlidir. Tüm kontaklarım, Galatasaray'ın emrindedir. Önceliğimiz Galatasaray'ın iyiliği" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'A YÜK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'daki serüvenine ve sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine dair konuşan Turan, "Bazen Galatasaray'a yük olduğumu da düşünüyorum. Önce bir eğitim alacağım bu konuyla ilgili. Çok fazla ses olunca inandığınız yoldan gidemiyorsunuz. Türkiye'de sabır olmadığı için işler kötü gittiğinde planınızı bozmak zorunda kalıyorsun" ifadelerini kullandı.