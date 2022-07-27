Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 2 günlük aranın ardından hazırlıklara başladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:11
Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Yeşil-turunculu ekip antrenmanı taktiksel çalışmalar yaparak tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.


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