Arda Turan'ın annesine hapis cezası

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:21

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:24

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın annesi Yüksel Turan’a kaçak yapılaşma gerekçesiyle açılan davada karar çıktı.

Yapılan incelemeler sonunda 5 yıla kadar hapsi istenen Yüksel Turan hakkında 10 ay hapis cezası verildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Arda Turan’ın büyüdüğü semt olan Bayrampaşa’daki evlerinde kaçak yapılaşmaya gidildiği ortaya çıkmış ve anne Yüksel Turan hakkında dava açılmıştı.

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3. kattan oluşan binanın iskanlı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bir çatı katı eklendiği tespit edildi.

HUKUKİ SÜREÇ BEKLENİYOR

Yüksel Turan hakkında, 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Yüksel Turan’a verilen hapis cezasının hukuki süreçlerin tamamlanması ve yasal prosedürlerin uygulanmasıyla yerine getirileceği belirtildi.