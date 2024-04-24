İtalyan basınına konuştu: Arda Turan'dan transfer itirafı!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. İspanya'daki futbolculuk kariyeri hakkında konuşan Arda Turan, transfer itirafında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:08
İtalyan basınına konuştu: Arda Turan'dan transfer itirafı!
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Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren teknik direktör Arda Turan, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un sorularını cevapladı.

Kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan Arda Turan teknik direktör olarak hedeflerini anlattı.

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

-Eyüp'teki zaferini nasıl tanımlıyorsun?

"Benim için çok özel. Önümüzdeki yıl Trendyol Süper Lig'de oynamak benim için heyecan verici olacak. Maçtan önce oyunculara motivasyon konuşması yaptım. Al Pacino tarzı sözler söyledim. Diego Simeone bir toplantıda bize Al Pacino'nun 'Any Given Sunday' filmindeki konuşmasını izletmişti. Çıktık ve maçı savaşarak kazandık."

"SIMEONE İÇİN KENDİMİ ATEŞE ATARDIM"

-Simeone hep yapar mıydı?

"Çok yapardı özellikle kritik anlarda. Uğruna kendimi ateşe atabileceğim adamlardan biri. Filmi bize Kral Kupası finali öncesi Real Madrid'e karşı oynayacağımız maçta izletti. Maçta adeta savaştık ve kazandık."

Diego Simeone

-Teknik direktör olarak idolün Simeone mi?

"Beni her anlamda çok etkiledi. Ancak bir şeyler öğrendiğim çok kişi oldu. İki isim olarak Fatih Terim ve Luis Enrique diyebilirim.

"SÖZLEŞMEYİ GİZLİCE ARABADA İMZALADIM"

-Seni İspanya'da savunma yapmaya alıştıranın Simeone olduğu söylendi. Doğru mu?

"Evet doğru, oyunu bütün olarak görmeyi öğretti. O da benim gibi açık sözlü, tutkulu bir insan. Nefret edeceğiniz ya da seveceğiniz biri. İyi anlaşıyorduk ama çok kavga ettik."

-Atletico'nun sizin için aile ve kariyerinizin en önemli takımı olduğunu söylediniz. Nasıl anıların var?

"Sözleşmeyi gizli olarak arabanın içinde imzaladım. Unutulmaz yıllar geçirdim, olağanüstü bir kültür yarattık. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazandık. En güçlü Real Madrid ve Barcelona karşısında La Liga'da şampiyon olduk. Daha ne isteyebilirim ki?

"EN İYİ TAKIM ARKADAŞIM..."

"Madrid'e geldiğimde Real'e bedava bile gitmeyeceğimi söyledim. Ama Barcelona başka hikaye. Onları izleyerek büyüdüm ve o seviyeye gelmeyi hayal ettim. Ağzınızı açık bırakan oyuncular vardı. Messi bir uzaylıydı, zor şeyleri basitçe yaparak şaşkınlık yaratırdı. Sevilla'ya karşı Süper Kupa finalinde iki gol atıp bir asist yaptım. Maçın adamı olunca ödülü almak için Messi'ye baktım, başıyla onay verdikten sonra ödülü aldım. O bakışla "Hak ettin" der gibiydi. Sonra bayağı güldük."

Neymar

-En iyi takım arkadaşın?

"Kesinlikle Neymar. Ancak aynı zamada Pique, Jordi Alba, Diego Costa ve Griezmann."

"2014 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ"

-En büyük hayal kırıklığın?

"2014 Şampiyonlar Ligi finali. Son dakikada kaybettik, toparlanmam uzun sürdü."

-Gelecekte kendini nerede görüyorsun?

"Kendimi Avrupa'ya açmak ve orada da başarılı olmak istiyorum."

"İNTER VE MİLAN TEKLİF YAPTI"

-İtalya da dahil mi?

"Evet güzel olurdu. İtalya'yı severim. Baggio ve Del Piero idolümdü. Serie A'da oynamak isterdim, fırsat oldu ama gerçekleşmedi, Avrupa Süper Kupası'nı kazandıktan sonra Inter'den ilgi olduğunu biliyordum, sonra Milan'dan da sözlü teklifler aldım."


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