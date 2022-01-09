Arda Turan’ın fiziği tartışma yarattı: ‘Göbeği sahalara döndü’

09 Ocak 2022 Pazar, 13:43

Galatasaray’da yaklaşık 5 aydır sahalardan uzak olan Arda Turan, sakatlığının ardından ilk kez Giresunspor maçının ikinci yarısında şans buldu.

Arda Turan’ın fizik görüntüsü ve performansı hem oyuncunun hem de Terim’in tercihlerinin sorgulanmasına yol açtı. Maçtan önce sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sakatlığım sert bir sakatlıktı. Ameliyat olsam mı, ameliyatsız mı geçirsem diye sağlık ekibimizle böyle bir istişare yaptık. Ameliyat olsam 8-10 ayda geçecekti. Ağrılarım var ama ağrıları tolere edebilecek durumdayım. Zor bir süreçti. Yaşım ilerliyor. Fatih hocamın okulunda daha fazla süre geçirdim. Bana iyi geldi. Bazı şeylerde hayır vardır” dedi.

GÖBEKLİ GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI

Futboldan aylarca uzak kalan Arda Turan’ın göbekli hali “Arda’dan önce göbeği sahalara döndü” yorumlarının yapılmasına neden oldu. Sosyal medyada bazı taraftarlar, 33 yaşındaki futbolcunun jübile zamanının geldiği yönüne yorumlar yaptı. Oyuna girdikten sonra 6 ikili mücadele ve 4 hava topu mücadelesini de kaybeden ve etkisiz bir görüntü sergileyen Arda Turan, maç sonunda tribünlere giderek özür diledi.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Arda’nın kilolu hali dış basının da dikkatini çekti. Bir dönem forma giydiği İspanya’dan, 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili yorumlar geldi.

Arda Turan’ın fiziksel durumuna şaşıran Marca, “Arda Turan, birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü” ifadeleriyle durumu haberleştirdi.

Öte yandan Portekiz basınından A Bola da Arda’yı manşete taşıdı. 5 aydır forma giymeyen oyuncunun, bu şekilde sahalara döndüğüne vurgu yapıldı.

Marca'da yapılan haberde, "Eski Atletico ve Barça oyuncusu Arda Turan, takımı Galatasaray'ın Girensunspor'a mağlubiyetinde sahaya geri döndü... Ancak onun hakkında dönüşünden çok etkileyici görüntüsü konuşuldu.

19 Ağustos'tan beri ayak bileğindeki bağ sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Arda, profesyonel bir futbolcu için çok şey kaçıran bir imajla Türkiye Süper Ligi'nde yeniden boy gösterdi.

“GALATASARAY’DA FUTBOLUN TADINI ÇIKARMAYI UMUYOR”

Arda, fazladan birkaç kilo ile formsuz ve uyum sağlaması gerektiğini gösterdi.

Bu Ocak ayında 35 yaşına girecek olan Türk orta saha oyuncusu, hayatının takımı olan Galatasaray'a geri döndü ve orada hala futbolun tadını çıkarmaya devam etmeyi umuyor." ifadeleri kullanıldı.