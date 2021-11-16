Arif Kızılyalın, kritik Karadağ-Türkiye maçını değerlendirdi

16 Kasım 2021 Salı, 18:30

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda A Milli Takım, 16 Kasım Salı 22.45’te Karadağ ile karşılaşacak. Son olarak Cebelitarık’ı 6-0 mağlup eden Türkiye’nin, Norveç ve Hollanda’nın puan kaybetmesiyle beraber 2022 FIFA Dünya Kupası’na direkt katılma şansı da doğdu.

Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, ay-yıldızlıların bu akşam oynayacağı Karadağ maçını ve Dünya Kupası’na katılma olasılığımızı Cumhuriyet TV’ye değerlendirdi.

Kızılyalın, “Önümüzde kocaman bir 90 dakika var. Karadağ, Yugoslavya ekolünden gelen, zorlu bir takım. Ne hakemin iyi niyetiyle 10 kişi kalan Cebelitarık’a, ne de Letonya’ya benziyorlar. Yugoslav ekolü deyince, duracaksınız. Küçük bir ülke ama yetenekli oyunculardan kurulu bir ülke. Ama ayağımız yere basmazsa, Karadağ’ı 10 kişilik Cebelitarık gibi görürsek, yandık” dedi.

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