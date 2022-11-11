Arjantin Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı

Arjantin Milli Takımı, 2022 Katar Dünya Kupası kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 19:57
Arjantin Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı
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Arjantin Milli Takımı'nın, Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.

İşte kadroda yer alan isimler:

Kaleci: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Franco Armani.

Savunma: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, German Pezzella, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Juan Foyth

Orta Saha: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Guido Rodriguez, Alejandro Gomez, Enzo Fernandez, Exequil Palacios

Hücum: Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Joaquin Correa, Paulo Dybala, Lionel Messi.


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