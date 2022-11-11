Arjantin Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı
Arjantin Milli Takımı, 2022 Katar Dünya Kupası kadrosunu açıkladı.
Arjantin Milli Takımı'nın, Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.
İşte kadroda yer alan isimler:
Kaleci: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Franco Armani.
Savunma: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, German Pezzella, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Juan Foyth
Orta Saha: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Guido Rodriguez, Alejandro Gomez, Enzo Fernandez, Exequil Palacios
Hücum: Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Joaquin Correa, Paulo Dybala, Lionel Messi.
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