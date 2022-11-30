Arjantin son 16'da! Arjantin 2-0 Polonya

30 Kasım 2022 Çarşamba, 23:59

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin ile Polonya karşı karşıya geldi.

Doha'daki Stadium 974'da oynanan maçı Arjantin 2-0 kazandı ve grup lideri olarak son 16'ya yükseldi.

Maçın ilk yarısında Arjantin 39. dakikada VAR ile penaltı kazandı. Topun başına gelen Messi'nin vuruşunu kaleci Szczesny kurtardı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Arjantin, 46. dakikada Mac Allister'ın golüyle öne geçti. 67. dakikada Julian Alvarez farkı ikiye çıkardı ve Arjantin 2-0'lık skorla son 16'ya yükseldi.

C Grubu'nda 6 puana yükselen Arjantin, son 16 turunda ise Avustralya'yla eşleşti.