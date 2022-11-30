Arjantin son 16'da! Arjantin 2-0 Polonya
2022 Dünya Kupası C Grubu 3. maçında Arjantin, Polonya'yı 2-0 mağlup etti ve son 16 turunda Avustralya'yla eşleşti.
2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin ile Polonya karşı karşıya geldi.
Doha'daki Stadium 974'da oynanan maçı Arjantin 2-0 kazandı ve grup lideri olarak son 16'ya yükseldi.
Maçın ilk yarısında Arjantin 39. dakikada VAR ile penaltı kazandı. Topun başına gelen Messi'nin vuruşunu kaleci Szczesny kurtardı ve ilk yarı golsüz sona erdi.
İkinci yarıya etkili başlayan Arjantin, 46. dakikada Mac Allister'ın golüyle öne geçti. 67. dakikada Julian Alvarez farkı ikiye çıkardı ve Arjantin 2-0'lık skorla son 16'ya yükseldi.
C Grubu'nda 6 puana yükselen Arjantin, son 16 turunda ise Avustralya'yla eşleşti.
Video Haberler
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum'
- Mide bulandıran öykü
- Ege'de korkutan deprem: 16 saat arayla...
- Uzmanlar salgının 'en ağırı' diyerek uyardı
- Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi
- 'Kişisel ihtiyaçlarını bile parti parasından...'
- Resmen itiraf ettiler: 500 kişi öldü!
- 'Zehir zıkkım olsun Erdoğan!'
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu
- 'Üç harfli' market zincirinden yanıt