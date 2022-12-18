Arjantin'de Emiliano Martinez gözyaşlarına hakim olamadı!

18 Aralık 2022 Pazar, 21:34

2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, seri penaltılarda Fransa'yı yenerek zafere ulaştı. Lionel Messi en büyük hayalini gerçekleştirirken Arjantinli futbolcular maç sonunda duygularına hakim olamadı.

Penaltılardaki performansıyla dikkat çeken kaleci Emiliano Martinez, maç sonu demecinde, "Her şey istediğimiz gibi oldu. Ailem de burada, hepsi çok mutlular. Çocuklarım da buradalar, çok sevindiler..." diye konuştu.

Tagliafico ise "Biz Arjantinliler her zaman bir çözüm buluruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu birliktelik, bu tutku umarım hep devam eder. Bu tutkuyu geleceğe de taşımalıyız ve hep beraber olmalıyız." dedi.

Genç futbolcu Enzo Fernandez açıklamasında, "O kadar gururluyum ki... Ülkemi böyle bir turnuvada temsil etmek... Kalbim duracak gibi, o kadar heyecanlıyım ki!" şeklinde konuştu.