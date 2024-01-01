Arjantin'den Messi kararı: Emekliye ayrılıyor!

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, Lionel Messi'nin futbolu bıraktıktan sonra 10 numaralı milli takım formasını ömür boyu emekliye ayıracaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 14:06
Arjantin'den Messi kararı: Emekliye ayrılıyor!
Abone Ol google-news

Lionel Messi'den sonra 10 numaralı milli takım forması emekliye ayrılacak.

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia yaptığı açıklamada, Lionel Messi futbolu bıraktıktan sonra 10 numaralı formayı emekliye ayıracaklarını söyledi.

Tapia açıklamasında, "Messi milli takımdan emekli olduğunda 10 numarayı bir daha kimsenin giymesine izin vermeyeceğiz. 10 numara, onun onuruna ömür boyu emekliye ayrılacak" dedi.

İLK MAÇINA 2005'TE ÇIKTI

Arjantin Milli Takım formasıyla Lionel Messi ilk kez 2005'te sahaya çıktı.

Milli takımda 180 maçta forma giyen Messi, 106 kez ağları havalandırdı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşayan Arjantinli yıldız, COPA America'da 2021'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Messi, Arjantin Milli Takımı'yla Finalissima, U20 Dünya Kupası ve 2 kez Olimpiyat şampiyonluğu kazandı.


lionel messi Arjantin Milli Takımı forma

İlgili Haberler

Cristiano Ronaldo yine zirvede: Messi'yi geride bıraktı!

Cristiano Ronaldo yine zirvede: Messi'yi geride bıraktı!
İki efsane tekrardan karşı karşıya geliyor: Ronaldo ve Messi'nin son dansının tarihi açıklandı!

İki efsane tekrardan karşı karşıya geliyor: Ronaldo ve Messi'nin son dansının tarihi açıklandı!
Time dergisi, Lionel Messi'yi yılın sporcusu seçti

Time dergisi, Lionel Messi'yi yılın sporcusu seçti

En Çok Okunan Haberler