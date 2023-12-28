Cristiano Ronaldo yine zirvede: Messi'yi geride bıraktı!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:56

Güncelleme: 28.12.2023 - 10:56

Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Instagram ve X'in en göze çarpan ünlüleri arasında ilk sıralarda yer alan dünyaca ünlü futbolcular, takipçi sayılarını her geçen gün artırıyor.

Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan oyuncuların başında gelen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok takip edilen ismi konumunda bulunuyor.

HEDEF 900 MİLYON TAKİPÇİ

Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giymesinin ardından kariyerini Suudi Arabistan'a yönlendiren 38 yaşındaki Ronaldo, ligde 17 maçta 19 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Yeşil sahalarda üstün performansının yanı sıra sosyal medyanın da uzun yıllardır en sevdiği sima konumunda yer alan Ronaldo'nun, üç sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısını 893,5 milyona yükseldi.

Portekizli yıldızın Instagram'da 615 milyon, Facebook'ta 168 milyon, X'te ise 110,5 milyon takipçisi bulunuyor.

Instagram ve Facebook'ta en çok takip edilen ünlüler listesinde ilk sırada bulunan Portekizli futbolcu, Twitter'da ise 4. sıranın sahibi konumunda.

MESSI 600 MİLYONU AŞTI

2022 FIFA Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra Arjantin'i zafere taşıyan ve transfer olduğu ABD'nin Inter Miami takımına tarihinin ilk zaferi Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) 2023 Ligler Kupası'nı kazandıran Messi de son dönemde hayran sayısında hızlı bir yükseliş yaşadı.

Futbolun ABD'de popülerleşmesinde başrolü oynayan 36 yaşındaki Messi'nin, Instagram'da 496 milyon, Facebook'ta 116 milyon takipçisi bulunuyor. Arjantinli yıldızın, X hesabı bulunmuyor.

SÜPER LİG'DE ZİRVE ICARDI'NİN

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, toplamda 16 milyonun üzerinde takipçiyle Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak dikkati çekiyor.

Kariyerinde Barcelona, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formalarını giyen 30 yaşındaki Icardi'yi, Instagram'da 11 milyon 700 bin , Facebook'ta 3 milyon 200 bin, X'te ise 1 milyon 400 bin kişi takip ediyor.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet de sosyal medyanın popüler simaları arasında ilk sıralarda bulunuyor. 29 yaşındaki oyuncu, Facebook'ta 4,3, Instagram'da 9,5 milyon takipçisiyle dikkati çekiyor.

