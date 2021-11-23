Arjantinli doktordan şoke eden iddia: Maradona kalbi olmadan gömüldü
Arjantinli gazeteci-doktor Nelson Castro, geçen sene hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Maradona'nın kalbi olmadan gömüldüğünü iddia etti.
Arjantin'de hem doktorluk hem de gazetecilik yapan Nelson Castro, Arjantin'de katıldığı bir televizyon programında bir grup taraftarın Maradona'nın kalbini çalmak istediğini iddia etti.
Futbol efsanesinin kalbi olmadan gömüldüğünü ifade eden Castro, "Gimnasia La Plata Kulübü'nden bir grup taraftar, gömülmeden önce Diego Maradona'nın kalbini çalmak istiyordu. Yetkililer, bu hırsızlığı önlemek için Maradona'nın kalbini çıkardı ve Maradona kalbi olmadan gömüldü." dedi.
Arjantinli efsane futbolcunun bağımlı olduğunu belirten Castro, "Kalbin çıkarılmasındaki sebeplerden biri de incelemek içindi. Ölüm nedeninin belirlenmesinde kalp çok önemliydi. Maradona ne yazık ki onu mahveden her şeye bağımlıydı. Maradona'nın şaşırtıcı derecede esnek bir vücudu vardı. Ancak kendisini kötü etkileyen faktörlerden hiçbir zaman tam anlamıyla kurtulmak istememişti." ifadelerini kullandı.
Maradona'nın ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğunu belirten Nelson Castro, "Maradona'nın kalbi yarım kiloydu, çok büyüktü. Kalp, genellikle 300 gram ağırlığında olur. Bir sporcu olmasına ve daha büyük bir kalbe sahip olmasına rağmen ölüm nedeni kalp yetmezliğiydi." şeklinde konuştu.
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