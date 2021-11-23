Guardiola: Cristiano ve Messi gibi oyuncular bulmak neredeyse imkansız

23 Kasım 2021 Salı, 21:21

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain maçı öncesinde Ronaldo ve Messi'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Guardiola yaptığı açıklamada, "Bazen Messi topu aldığında ne yapacağınızı bilemezsiniz. Bazen kendisi bile ne yapacağını bilmiyor. Messi'nin hala bu seviyede oynaması ve kaliteli futbol sergilemesi beni çok mutlu ediyor. Ayrıca, PSG'nin her hücumcusu dünyadaki herhangi bir takımın yıldızı olabilecek kalitede, ancak burada dördü de aynı kadroda." ifadelerini kullandı.

Messi'nin yanı sıra Ronaldo'yu da öven Guardiola, "Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yaptıklarını tekrarlamak neredeyse imkansız. Benzer bir şey belki görebiliriz ama kimsenin bu seviyeye çıkabileceğini sanmıyorum. Cristiano ve Messi gibi oyuncular bulmak neredeyse imkansız." açıklamalarında bulundu.

Manchester City, yarın sahasında PSG'yi konuk edecek.