Arjantinli golcü Sala'nın pilotunun kaza öncesi ses kaydı: Bu uçak tehlikeli

22 Eylül 2022 Perşembe, 12:44

BBC

2019’da Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın pilotunun uçuş sırasında “Bu uçak tehlikeli” dediği ortaya çıktı. BBC, Sala ve pilot David Ibbotson’ın uçaktaki son ses kayıtlarına ulaştı.

Fransa’nın Nantes kulübünden o dönem Premier Lig’de mücadele eden Cardiff City’e transfer olan Sala’yı taşıyan uçak Cardiff’e gelirken 21 Ocak’ta Manş Denizi’nde düşmüştü.

28 yaşındaki Sala’nın cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuş, Ibbotson’a ulaşılamamıştı.

Sadece Sala ve Ibbotson’ın bulunduğu 35 yaşındaki Piper Malibu tipi uçağın, Arjantinli golcünün menajeri tarafından ayarlandığı belirtilmişti.

BBC

SALA: 'ÇOK KORKUYORUM'

Sala, Nantes Atlantique Havalimanı’nda uçağın kalkışı sırasında arkadaşlarına gönderdiği bir sesli mesajda “Parçalanacakmış gibi görünen bir uçaktayım. Bir-buçuk saat içinde bende haber alamazsanız…. Beni ararlar mı bilmiyorum ama bulamazlar. Dostum çok korkuyorum” diyor.

59 yaşındaki pilot Ibbotson ise bir arkadaşına gönderdiği sesli mesajda şunları söylüyor:

'CAN YELEĞİMİ GİYECEĞİM'

“Cardiff’ten bir futbolcuyu götürüyorum. Nantes kulübünden yeni alındı. 20 milyon sterlin gibi bir paraya. Bana tehlikeli bir uçakla onu alma görevi verdiler.

"Normalde can yeleğim koltukların arasındadır ama yarın kesin can yeleğimi giyeceğim.”

Ibbotson kayıtta ayrıca bir gün önce Nantes’a giderken uçaktan patlama sesi gibi sesler geldiğini, kabine motordan ince bir buhar tabakasının geldiğini, sol fren pedalının çalışmadığını anlatıyor ve “Bu uçak hangara çekilmeli” diyor.

Mahkeme sürecinde Ibbotson’ın gece uçuş eğitimlerini tamamlamadığı ve ticari uçuş lisansının bulunmadığı ortaya çıkmıştı.