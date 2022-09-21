Emiliano Sala kazası: Pilot, arkadaşına uçağın riskli olduğunu söylemiş

21 Eylül 2022 Çarşamba, 17:41

Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan Premier Lig kulübü Cardiff City'ye transfer olan ve resmi sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gittiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

BBC’nin haberine göre, düşen uçağın pilotu, arkadaşına uçuştan önce can yeleğini giyeceğini söyledi.

"CAN YELEĞİMİ GİYECEĞİM"

BBC’nin elde ettiği ses kayıtlarına göre, pilot David Ibbotson, Cardiff uçuşundan önce arkadaşına, “Normalde can yeleğim koltuğumun altında durur fakat yarın can yeleğimi giyeceğim” dedi.

BBC’de yer alan haberde, pilotun konuşmalarını içeren ses kayıtlarının tesadüfen ele geçirildiği belirtildi.

UÇAK MANŞ DENİZİ'NE DÜŞMÜŞTÜ

Sala, 15 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığında Nantes kulübünden Cardiff City’ye transfer olmuştu. Arjantinli futbolcuyu taşıyan uçak, 2019 yılında Manş denizine düşerek Sala ve pilotun ölümüne sebep olmuştu.