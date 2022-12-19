Arjantinli yıldız Lionel Messi müjdeyi verdi: Henüz her şey bitmedi
Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Messi, Arjantin Milli Futbol Takımı'nı bırakmadığını açıkladı.
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, milli takımda forma giymeye devam edeceğini söyledi.
2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla eleyerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kaptanı Messi, ülkesinin TyC Sports kanalına verdiği röportajda, milli takımı bırakmayacağını doğruladı.
35 yaşındaki Messi, bir süre daha Arjantin Milli Takımı için oynamaya devam etmeyi istediğini belirterek, "Kupa Amerika ve Dünya Kupası'nı kısa bir sürede kazandım. Futbol oynamayı, milli takımda olmayı seviyorum. Dünya Şampiyonu olarak birkaç maç daha bunu yaşamak istiyorum" diye konuştu.
"HER ŞEY BENZERSİZ"
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni de maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Messi'nin milli takım için oynamaya her zaman açık olduğunu kaydetti.
Scaloni, Messi'ye teknik direktörlük yapmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarına aktardığı her şey benzersiz. Daha önce takım arkadaşlarına bu kadar çok şey veren bir oyuncu hiç görmedim" dedi.
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