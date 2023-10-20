Arjantinli yıldıza 2 yıl futboldan men cezası!

İtalya Serie A takımlarından Monza'da forma giyen Arjantinli yıldız Papu Gomez futboldan 2 yıl men cezası aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:22
Arjantinli yıldıza 2 yıl futboldan men cezası!
Abone Ol google-news

Sevilla'dan ayrıldıktan sonra Monza'ya imza atan Papu Gomez'e kötü haber geldi.

2022 Dünya Kupası'ndan hemen önce yapılan doping testi pozitif çıkan Papu Gomez futboldan 2 yıl men cezası aldı.

FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI

Relevo'nun haberine göre; 2 sezon men cezası alan 35 yaşındaki Papu Gomez, futbolu bırakma kararı aldı.

Tecrübeli oyuncu, test yapılmadan bir kaç gün önce kendini iyi hissetmediği ve çocuklarından birinin şurubunu içtiğini, dopingin de bundan kaynaklanmış olabileceğini savundu.

Yetkililer bu mazereti kabul etmezken, aldığı ceza sonrası Gomez'in resmi olarak futbolu bırakacağını açıklaması bekleniyor.

Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan yıldız isim, Atalanta ve Sevilla gibi takımların da formalarını giydi. Gomez, toplamda 637 maça çıkarken 115 gol, 114 asist yaptı.


Papu Gomez Arjantin 2022 Dünya Kupası

İlgili Haberler

Messi ayrılık iddialarına noktayı koydu: 'Sıfırdan başlamak için...'

Messi ayrılık iddialarına noktayı koydu: 'Sıfırdan başlamak için...'
Lionel Messi'den yeni rekor: Uruguaylı yıldızı geride bıraktı!

Lionel Messi'den yeni rekor: Uruguaylı yıldızı geride bıraktı!
Arjantin - Paraguay maçında şok hareket: Sanabria, Messi'ye tükürdü!

Arjantin - Paraguay maçında şok hareket: Sanabria, Messi'ye tükürdü!

En Çok Okunan Haberler