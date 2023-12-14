Arkas Spor, çeyrek final ilk maçında CEZ Karlovarskyo'yu devirdi!

Arkas Spor, CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında evinde Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 3-1 mağlup etti.

DHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 21:09
Arkas Spor, çeyrek final ilk maçında CEZ Karlovarskyo'yu devirdi!
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CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında Arkas Spor evinde Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-21, 25-22, 19-25 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Aralık Salı günü Çekya'da oynanacak.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Rossella Piana (İtalya)

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Burutay, Ertuğrul Gazi, Grozer, Efe, Kartev, Ahmet, Onurcan, Ulaş Onur Topbaşlı

CEZ KARLOVARSKO: Marelic, Carmody, Lamanec, Ihnat, Kock, Keemink, Pfeffer, Olivier, Kasan, Pastrnak

SETLER: 25-21, 25-22, 19-25, 25-22

SÜRE: 97 dakika (23, 26, 22, 26)


Arkas Spor CEV Kupası CEZ Karlovarsko

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