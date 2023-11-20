Fenerbahçe Parolapara, Arkas Spor'u devirdi

Fenerbahçe Parolapara, AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta karşılaşmasında Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 07:35
Fenerbahçe Parolapara, Arkas Spor'u devirdi
Abone Ol google-news

AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Fenerbahçe Parolapara’ya 3-0 mağlup oldu.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 17-25, 26-28 ve 19-25 sonuçlandı. 

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Ferhat Büyükpamukçu

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Gyorgy Grozer, Nicholas Hoag, Kartev Nikolay (Onurcan Çakır, Ahmet Karataş, Efe Ramazan Mandıracı, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı)

FENERBAHÇE PAROLAPARA: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşibudak, Caner Dengin, Penchev, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

SETLER: 17-25, 26-28, 19-25

SÜRE: 80 dakika (23, 34, 23)


Fenerbahçe Parolapara Arkas Spor axa sigorta efeler ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı
Fenerbahçe Alagöz Holding 11'de 11 yaptı

Fenerbahçe Alagöz Holding 11'de 11 yaptı
Fenerbahçeli golcüden Serie A ile Süper Lig kıyası! 'İtalyan defansları geçmek biraz daha zor ama...'

Fenerbahçeli golcüden Serie A ile Süper Lig kıyası! 'İtalyan defansları geçmek biraz daha zor ama...'

En Çok Okunan Haberler