Fenerbahçe Parolapara, Arkas Spor'u devirdi
Fenerbahçe Parolapara, AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta karşılaşmasında Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Fenerbahçe Parolapara’ya 3-0 mağlup oldu.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 17-25, 26-28 ve 19-25 sonuçlandı.
SALON: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Ferhat Büyükpamukçu
ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Gyorgy Grozer, Nicholas Hoag, Kartev Nikolay (Onurcan Çakır, Ahmet Karataş, Efe Ramazan Mandıracı, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı)
FENERBAHÇE PAROLAPARA: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşibudak, Caner Dengin, Penchev, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)
SETLER: 17-25, 26-28, 19-25
SÜRE: 80 dakika (23, 34, 23)
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