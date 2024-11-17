Arkas Spor evinde Alanya Belediyespor'u devirdi!
Efeler Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Arkas Spor evinde Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Efeler Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Arkas Spor evinde Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 25-14, 21-25 ve 25-12'lik skorlara sona erdi. Bu sonuçla Arkas Spor üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Arzu Uzatöz
ARKAS SPOR: Carisio, Burutay, Burakhan, Grozer, Gazi, Zenger, Ulaş Onur, Melih, Can
ALANYA BELEDİYESPOR: Seganov, Aciobanitei, Emin, Bardia, Gökhan, Halit, Fatih, Burak, İsmail, İrfan, Ahmetcan, Azizcan, Uğur
SETLER: 25-23, 25-14, 21-25, 25-12
SÜRE: 105 dakika (29, 23, 30, 23)
Spor Haberleri
- Arkas Spor evinde Alanya Belediyespor'u devirdi!
- Osimhen transferinde Galatasaray'ı zora sokan gelişme!
- TOFAŞ 7'de 7 ile zirvede!
- Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi
- Beşiktaşlı eski yöneticiden Hasan Arat'a tepki!
- Real Madrid'in genç yıldızından şoke eden itiraf!
- A Milli Takım'da flaş sakatlık!
- MotoGP'de şampiyon Jorge Martin!
- Fenerbahçe Opet evinde farklı kazandı!
- Botaş, sahasında bir sayı farkla kazandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Demokrat Parti Kurultayı’nda adaylık krizi!
- Ünlü peynir markasından 'konkordato' kararı
- Narin cinayetinde 'demir kapı' ayrıntısı
- Süleyman Soylu 'tarafını' seçti
- Grip nedeniyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Hangi suçlara tutuklama geleceği belli oldu
- CHP'den Tekin hakkında suç duyurusu!
- Diyanet'in rekor ihalesi 'Cengiz'e verildi
- AKP'nin 'asgari ücret' formülünü duyurdu