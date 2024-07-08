Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'nda 6 veda!

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 23:01
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'nda 6 veda!
Abone Ol google-news

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 6 oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, Nicholas Hoag, Nikolay Kartev, Jordan Canham, Ulaş Kıyak, Ahmet Karataş ve Onurcan Çakır'a katkıları nedeniyle teşekkür edildi.


Arkas Spor haberleri Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi haberleri ayrılık haberleri

İlgili Haberler

Arkas Spor'da 19 yıl sonra bir ilk!

Arkas Spor'da 19 yıl sonra bir ilk!
Arkas Spor altın setle finale yükseldi!

Arkas Spor altın setle finale yükseldi!
Arkas Spor, çeyrek final ilk maçında CEZ Karlovarskyo'yu devirdi!

Arkas Spor, çeyrek final ilk maçında CEZ Karlovarskyo'yu devirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler