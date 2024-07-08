Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'nda 6 veda!
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı.
Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 6 oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu.
Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, Nicholas Hoag, Nikolay Kartev, Jordan Canham, Ulaş Kıyak, Ahmet Karataş ve Onurcan Çakır'a katkıları nedeniyle teşekkür edildi.
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