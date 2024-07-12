Armando Broja kimdir? Armando Broja kaç yaşında, nereli?
Fenerbahçe’de forvet arayışları sürerken Arnavut oyuncu Armando Broja’nın gündemde olduğu iddia edildi. Bu gelişmenin ardından oyuncunun kariyeri, forma giydiği takımlar ve istatistikleri futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Armando Broja kimdir? Armando Broja kaç yaşında, nereli?
Armando Broja, Premier Lig’de Chelsea forması giyen genç oyuncu İngiltere’de oynadığı 66 karşılaşmada 8 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Peki, Armando Broja kimdir? Armando Broja kaç yaşında, nereli?
ARMANDO BROJA KİMDİR?
Armando Broja 10 Eylül 2001 yılında İngiltere’de dünyaya geldi. Arnavut oyuncu 1,91 cm boyuyla dikkat çekerken sağ ayağı ile etkili şutlar çıkarabiliyor.
Yüksek hava hakimiyetiyle tanınan oyuncu Premier Lig’de 66 maçta forma giydi.
Arnavut oyuncunun kariyerinde Chelsea, Southampton, Fulham gibi takımlar bulunuyor.
Kariyerine Tottenham altyapısında başlayan oyuncu 2009 yılında Chelsea altyapısına Transfer oldu. Chelsea U18, U23 formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından 2021 yılında Vitesse takımına kiralandı.
2021-2022 sezonunda ise kiralık olarak Southampton’un yolunu tuttu. 2023/2024 sezonunun devre arasında Fulham’a kiralanan oyuncu takımı ile toplam 27 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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