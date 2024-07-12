İtalyanlar tarih verdi: Ciro Immobile transferinde sona doğru

İtalya Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, tecrübeli golcünün transferinin kısa süre içinde tamamlanacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:50
İtalyanlar tarih verdi: Ciro Immobile transferinde sona doğru
Abone Ol google-news

Transfer döneminde şu ana kadar Rafa Silva va Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Ciro Immobile'yle imza aşamasına geldi.

NTV Spor'un Corriere della Sport'tan aktardığı haberde, siyah-beyazlıların Immobile transferini kısa süre içinde tamamlayacağına dikkat çekilirken, "Bugün, en geç yarın Immobile'nin Beşiktaş macerası başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Beşiktaş yöneticilerinin transferi tamamlamak için dün Roma'ya gittiği ve son detayların görüşüldüğü aktarıldı.

Beşiktaş'ın Lazio'ya 2.5 milyon Euro bonservis, Ciro Immobile'ye ise yıllık 6 milyon Euro ödeyeceği kaydedildi.

 Lazio ile geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Ciro Immobile, 11 kez ağları havalandırırken 1 asist kaydetti. Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Junentus, Genoa, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını da giydi.


Ciro Immobile haberleri beşiktaş haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Maliyetini duyurdular: Beşiktaş, Immobile transferinde son aşamada!

Maliyetini duyurdular: Beşiktaş, Immobile transferinde son aşamada!
Lazio'dan Immobile açıklaması! 'Ayrılmak gibi bir talebi olmadı'

Lazio'dan Immobile açıklaması! 'Ayrılmak gibi bir talebi olmadı'
Teklifin ayrıntıları belli oldu: Beşiktaş, Immobile transferinde sona yakın!

Teklifin ayrıntıları belli oldu: Beşiktaş, Immobile transferinde sona yakın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler