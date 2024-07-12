İtalyanlar tarih verdi: Ciro Immobile transferinde sona doğru

Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:50

Güncelleme: 12.07.2024 - 11:50

Transfer döneminde şu ana kadar Rafa Silva va Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Ciro Immobile'yle imza aşamasına geldi.

NTV Spor'un Corriere della Sport'tan aktardığı haberde, siyah-beyazlıların Immobile transferini kısa süre içinde tamamlayacağına dikkat çekilirken, "Bugün, en geç yarın Immobile'nin Beşiktaş macerası başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Beşiktaş yöneticilerinin transferi tamamlamak için dün Roma'ya gittiği ve son detayların görüşüldüğü aktarıldı.

Beşiktaş'ın Lazio'ya 2.5 milyon Euro bonservis, Ciro Immobile'ye ise yıllık 6 milyon Euro ödeyeceği kaydedildi.

Lazio ile geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Ciro Immobile, 11 kez ağları havalandırırken 1 asist kaydetti. Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Junentus, Genoa, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını da giydi.