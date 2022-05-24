Arnavutköy Belediye Spor, TFF 2. Lig'e yükseldi

Arnavutköy Belediye Spor, Artvin Hopaspor'u play-off'ta mağlup edip TFF 2. Lig'e yükselen taraf oldu.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 21:14
Arnavutköy Belediye Spor, TFF 2. Lig'e yükseldi
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TFF 3’üncü Lig Play-Off Finali'nde Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Kayseri'de karşılaştığı Artvin Hopaspor'u uzatmalarda Samet Günhan’ın attığı golle 1-0 mağlup ederek TFF 2’nci Lig’e yükseldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

İstanbul ekibine kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı verdi.

Seremonide büyük sevinç yaşayan Arnavutköy Belediyesporlu futbolcular, kupayla tribüne giderek mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

 

 


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