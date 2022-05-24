Bodrumspor finale yükseldi. Bayburt'taki maç kavga ile başladı, alkış ile tamamlandı
TEPKİ ÇEKEN KOREOGRAFİ
Zorlu karşılaşma için Bayburt İl Özel İdarespor taraftarlarının hazırladığı koreografi ise tepki çekti. Çizgi film karakteri He-Man’dan esinlenilen ve He-Man'in Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'nın kravatından çektiği, Karakaya ve Bodrumsporlu futbolcuların diz çökmüş halde temsil edildiği koreografi, tepkiler üzerine Karakaya’nın resmi kaldırılarak stadyumdaki tribünde uygulandı.
MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK
Yaklaşık 5 bin taraftarın izlediği karşılaşma öncesinde sahaya ısınmak için çıkan iki takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı. Tribünlerden sahaya atlayan taraftarların da olduğu görülürken, fiili müdahaleler artmadan taraftarlar güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı. Oyuncular arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik güçleri ve saha görevlileri oyunculara müdahale etti.
3 GOLLÜ GALİBİYETE ALKIŞLI UĞURLAMA
Tugay Kaan Numanoğlu, Emrah Ünal ve Kemal Mavi hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı 37’inci dakikada Süleyman Güneş, 71’inci dakikada Burhan Eşer ve 79’uncu dakikada Berk İsmail Ünsal’ın attığı gollerle Bodrumspor 3-0 kazandı. İlk karşılaşmayı da konuk ekip 3-1 kazanmıştı.
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