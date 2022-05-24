Bodrumspor finale yükseldi. Bayburt'taki maç kavga ile başladı, alkış ile tamamlandı

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Yaklaşık 5 bin taraftarın izlediği karşılaşma öncesinde sahaya ısınmak için çıkan iki takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı. Tribünlerden sahaya atlayan taraftarların da olduğu görülürken, fiili müdahaleler artmadan taraftarlar güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı. Oyuncular arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik güçleri ve saha görevlileri oyunculara müdahale etti.