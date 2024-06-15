Arnavutluk tarih yazdı ama... İtalya kabustan çabuk uyandı ve kazanmasını bildi!
İtalya, EURO 2024 B Grubu ilk maçında Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti. Arnavutluk'un golü Avrupa Şampiyonası tarihinin en erken golü oldu.
İtalya, EURO 2024 B Grubu ilk maçında Arnavutluk ile karşılaştı. Dortmund Stadı'nda oynanan maçı İtalya 2-1 kazandı.
Spalletti'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Alessandro Bastoni, 16. dakikada ise Nicolo Barella kaydetti. Arnavutluk'un tek golü 23. saniyede Nedim Bajrami'den geldi.
TURNUVA TARİHİNE GEÇEN GOL
İtalya kalesini havalandıran Nedim Bajrami, turnuva tarihinde atılan en erken golü kaydederek tarihe geçti. Nicolo Barella, EURO 2024'te İtalya kadrosunda yer alan oyuncular arasında ülkesi adına en fazla gol atan isim oldu.
İtalya - Arnavutluk karşılaşması, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk 16 dakikası üç gole sahne olan ilk maç oldu. Arnavutluk'ta Rej Manaj, 77. dakikada Borja'nın yerine oyuna girdi. Ernest Muçi ise 87'de Bajrami'nin yerine oyuna dahil oldu.
B Grubu'nun bir diğer maçında İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla İspanya, ilk haftayı lider tamamlarken, İtalya averajla 2. sırada kaldı.
Grubun bir sonraki maçında İtalya, İtalya ile karşılaşacak. Arnavutluk ise Hırvatistan ile oynayacak.
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