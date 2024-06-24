Arnavutluk veda etti: İspanya güle oynaya son 16 turunda!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 23:55

Güncelleme: 24.06.2024 - 23:55

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu 3. ve son hafta maçında İspanya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. İspanya, Düsseldorf Arena'da oynanan maçta Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.

13. dakikada sol stoperin attığı pasta topla buluşan Olmo savunma arkasına sarkan Ferran Torres'e pasını verdi ve Torres kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmayarak takımını öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İspanya karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ERNEST MUÇİ FORMA GİYDİ

Arnavutluk'ta Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu.

Sivasspor forması giyen Rey Manaj ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı.

İSPANYA LİDER ÇIKTI, ARNAVUTLUK VEDA ETTİ

Bu galibiyetin ardından grupta 9 puana ulaşan İspanya lider çıkarken, Arnavutluk ise 1 puanla Avrupa Şampiyonası'na veda etti.