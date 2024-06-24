Arnavutluk veda etti: İspanya güle oynaya son 16 turunda!
İspanya, EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında karşılaştığı Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna lider çıktı.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu 3. ve son hafta maçında İspanya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. İspanya, Düsseldorf Arena'da oynanan maçta Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.
13. dakikada sol stoperin attığı pasta topla buluşan Olmo savunma arkasına sarkan Ferran Torres'e pasını verdi ve Torres kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmayarak takımını öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve İspanya karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
ERNEST MUÇİ FORMA GİYDİ
Arnavutluk'ta Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu.
Sivasspor forması giyen Rey Manaj ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı.
İSPANYA LİDER ÇIKTI, ARNAVUTLUK VEDA ETTİ
Bu galibiyetin ardından grupta 9 puana ulaşan İspanya lider çıkarken, Arnavutluk ise 1 puanla Avrupa Şampiyonası'na veda etti.
Spor Haberleri
- İtalya uzatmalarda turu yakaladı!
- Hollandalı hoca eski kulübüne geri dönüyor!
- Kocaelispor'dan sol bek takviyesi!
- İtalyan bek ile yollar ayrılıyor!
- Beşiktaş'tan İsviçreli yıldıza kanca!
- Barcelona'dan İlkay Gündoğan kararı!
- A Milli Takım'da Arda Güler gelişmesi!
- İspanya güle oynaya son 16'da!
- 'Yanlış anlayabilirsiniz ama...'
- İspanyol yıldızdan Mourinho hamlesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Üç hilalin gölgesindeki suç örgütü
- Ayhan Sicimoğlu'ndan çalışanına tokatlı saldırı
- En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
- Saray'dan kim sızdırdı?
- 4 saatlik ekonomi zirvesi sona erdi
- 'Faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar'
- 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
- İstifa ettiğini duyurdu
- Kanada’ya büyük göç!
- İYİ Partili başkanın 'çirkin ifadesine' tepkiler büyüyor