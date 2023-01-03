Arnavutluk'ta Sylvinho dönemi
Arnavutluk Milli Takımı'nın başına teknik direktör Sylvinho getirildi.
Arnavutluk Futbol Federasyonu, Brezilyalı teknik direktör Sylvio Mendes Campos Júnior'un milli takım teknik direktörlüğüne getirildiğini bildirildi.
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, futbol dünyasında Sylvinho olarak tanınan Sylvio Mendes Campos Júnior'nun yardımcılıklarına da Arjantinli Pablo Javier Zabaleta Girod ile Brezilyalı Dorival Guidoni Junior'un getirildiği belirtildi.
Milli takım eski teknik direktörü Edoardo Reja'ya teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sylvinho ve yardımcıları ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tamamlanmasına kadar olan 18 aylık bir sözleşme imzalanacak. Hedefimiz Arnavutluk'un Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı hakkı kazanmasıdır. Bu hedefe ulaşılması durumunda, teknik direktör ve ekibinin önemli bir ikramiyeye sahip olacaktır."
Sylvio Mendes Campos Júnior ve ekibi ile sözleşmenin 9 Ocak'ta başkent Tiran'da imzalanacağı duyurdu.
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