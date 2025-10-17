Arne Slot, Galatasaray maçını unutamıyor: 'VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama...'

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool, İstanbul'da Galatasaray'a 1-0 yenildi. Galatasaray maçı öncesi Crystal Palace'a kaybeden Liverpool, Galatasaray maçı sonrası da Chelsea'ye kaybetti.

Liverpool yarın Anfield Road'da Manchester United'ı konuk edecek. Dev maç öncesinde Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, Chelsea maçı öncesi ve sonrasında olduğu gibi Galatasaray maçını hatırlattı.

47 yaşındaki teknik direktör, "Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler" ifadelerini kullandı.