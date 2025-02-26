Kırmızı kart görmüştü: Arne Slot'un cezası belli oldu!
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Hollandalı teknik direktörü Arne Slot, 2 maç men cezası aldı.
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'a iki maç men cezası verdi.
FA'den yapılan açıklamada, 2-2'lik beraberlikle biten Everton maçının ardından kırmızı kart gören Slot'un hakemlere karşı uygunsuz hareketleri ve hakareti nedeniyle iki maç men ve 70 bin sterlin para cezası aldığı belirtildi.
2 MAÇTA YER ALMAYACAK
Aynı gerekçelerden dolayı Slot'un yardımcı antrenörü Sipke Hulshoff'un da iki maçtan men edildiği aktarıldı.
Bu kararın ardından Hollandalı teknik direktör, Newcastle United ve Southampton maçlarında takımının başında olamayacak.
HAKEME İTİRAZ ETMİŞTİ
Goodison Park'ta 12 Şubat'ta oynanan derbinin 90+8. dakikasında sahneye çıkan Evertonlı futbolcu James Tarkowski, attığı golle mücadelenin 2-2 berabere bitmesini sağlamıştı.
Slot, karşılaşmanın bitiminde hakem Michael Oliver'a itirazları sebebiyle kırmızı kart görmüştü.
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