Arne Slot'tan Galatasaray maçı öncesi sakatlık açıklaması!

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Alisson ve Federico Chiesa'nın son durumlar hakkında bilgi verdi.

Tottenham ile oynayacakları lig maçı öncesinde konuşan Hollandalı çalıştırıcı, Alisson'un sakatlığıyla ilgili, "Şu ana kadar fizyoterapistlerle ve rehabilitasyon ekibiyle birlikteydi. Bugün antrenmana katılıp katılamayacağına bakacağız. Umutluyum ama henüz yüzde 100 emin değilim çünkü bu sabah kendisiyle veya sağlık ekibiyle konuşmadım." . "Pas verirken kaslarından bir şey hissetti ancak kontrol ettikten sonra sakatlığın çok hafif olduğunu ve uzun sürmeyeceğini gördük. Ancak maçlar arka arkaya geliyor ve bu yüzden Galatasaray maçını kaçırmak zorunda kaldı. Umarım pazar günü için hazır olur. Olmazsa ve işler planlandığı gibi giderse çarşamba günü Galatasaray maçında oynamasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Takımdaki diğer eksik oyuncuların durumuna değinen Arne Slot, Chiesa için, "Maçtan önce iyi durumda değildi ancak şu anda daha iyi olduğunu hissediyorum. Tekrar aramıza döneceğini düşünüyorum" dedi.

Isak için de konuşan Slot, şunları söyledi:

"Hala rehabilitasyon ekibiyle çalışıyor ve henüz takımla birlikte değil."