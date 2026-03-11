Spor yazarları Galatasaray - Liverpool maçını yorumladı: 'Çok ama çok büyük iş'

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği tarihi mücadeleyi spor yazarları yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmeleri şu şekilde:

Levent Tüzemen: "G.Saray'ın en akıllı oynayan oyuncusu Lemina'ydı. Yorulana kadar müthiş toplar kaptı, hücuma destek verdi, pas oyununa katkı sağladı. Torreira her zamanki gibi enerji santrali olarak en çok koşan, mücadele eden oyuncu oldu. Kaleci Uğurcan da kritik kurtarışlara imza attı. Rövanş kolay olmayacak. Sanchez de yok! G.Saraylı oyuncularda Liverpool'un röntgeni var. Telaş yapmazlar sakin kalırlar, yardımlaşmayı öne çıkarırlarsa çeyrek final biletini alırlar." (Sabah)

"ÇOK AMA ÇOK BÜYÜK İŞ"

Mustafa Çulcu: "Yardımcı 62'de Osimhen'in golünde önce tereddüt etti, sonra ofsayt kaldırdı. Pozisyonda Barış coğrafi ofsayt ama aradan çıkan Lang değil, golü atan Osimhen de değil. Burada tek konu şu; Barış pozisyona hareketlenirken Robertson'a bir teması var. Topun gidiş yönü, diğer oyunculara olan mesafe ve Robertson'a uzaklığı var. Lakin 'Barış'ın bu teması ile Robertson oyundan düşüyor' yorumu yapan yardımcıyı VAR da destekledi. Gol iptal, oyun ofsayt ile başladı. Coğrafi ofsaytta bulunan oyuncuların oyuna veya rakibe müdahalesi ile aktif olmaları anlamında UEFA yorumlarına örnek derslik bir pozisyon. Benim yorumum, golün verilmesi yönünde... 70'te Liverpool'un attığı golde yaşanan karambolde top Konate'nin sağ kol-dirseğinden gidiyor, gol iptali doğru." (Sabah)

Bülent Timurlenk: "Derbinin sonrasında sona yaklaşırken yorgunluk olacaktı… Buruk'un biraz da geç kaldığını söylemek lazım. Ancak yine derbide olduğu gibi sırasıyla orta sahadaki üç adamını oyundan aldı. Ama bu kez girenler diriydiler ve maçın havası başkaydı. İspanyol hakem, VAR'dakilerle birlikte muhteşem maç yönetti. Premier Lig'in son şampiyonunu İstanbul'da kalesinde hiç gol görmeden iki maçta da mağlup etmek çok ama çok büyük iş. İş bitmedi elbette. Galibiyet kadar önemli olan 7 oyuncu sınırdayken sadece Davinson'un cezalı olması. Tebrikler Okan Buruk, tebrikler Galatasaray." (Sabah)

"ANFIELD KOLAY DEĞİL AMA..."

Ercan Taner: "İlk devre oyun Galatasaray’a dönmüştü. İkinci yarı oyunun senaryosunu çok merak ediyordum. Liverpool baskı kurabilecek miydi? Görüntü öyle değildi. Galatasaray baskıyı yapıyordu ve oyun kontrolünü çok iyi sağlıyordu. Yılların Salah’ı kaybolmuştu. Wirtz sahada yoktu. Szoboszlai, iyi kontrol edilince devre dışı kalmıştı. Sallai oyuna girince Singo orta alana geçti. Yunus da Lang’la yer değişince, Barış solda görev almaya başladı. Liverpool beraberlik için biraz çabalar gibi gözüktü ama maç bitiyordu artık. Anfield Road’da oynamak hiç de kolay değil. Rövanş çok zor ama bir gerçek var; Galatasaray böyle maçları çok sever. Çeyrek finale sadece bir maç kaldı." (Sözcü)

Engin Verel: "Osimhen'in attığı golü hakemin neden iptal ettiğine doğrusu bir anlam veremedim. Eğer Barış için ofsayt kaldırıldıysa zaten o pozisyona hareketlenmedi. Hemen ardından Barış'ın yaptığı hatalı geri pasında Ekitike'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan'ın yaptığı kurtarış muhteşemdi. Bu dakikalarda Okan Buruk'un Leroy Sane hamlesi yapmasını bekledim ama o Yunus ve Sallai'yi tercih etti. Oysa Galatasaray'ın savunmasını güçlendirmek için ön alanda topu tutacak oyunculara ihtiyacı vardı. Liverpool ikinci yarıda çok şans bulsa da Galatasaray mücadelesinin karşılığını aldı. İkinci maçta bu skoru korumak ve turu geçmek için buradakinden çok daha fazla savaşması gerekecek. Sanchez'in cezalı duruma düşmesi de büyük handikap." (Akşam)

"TURU GEÇECEĞİZ"

Evren Turhan: "Tarihi maçta Galatasaray yine kazandı ve 2. maç için avantaj elde etti. Galatasaray'ın İngiltere'de oynayacağı rövanş maçında kontrollü bir oyun ve iyi bir mücadeleyle Liverpool'u eleyip çeyrek finale yükseleceğini düşünüyorum." (Takvim)

Serkan Korkmaz: "Liverpool ile bir sezonda İstanbul'da birbirine benzeyen iki maç oynamak ve ikisini de kazanmak asla unutulmayacak bir başarı olarak tarihe kazınacak. Ama ne enteresandır ki İngiltere'de sekiz gün sonra oynanacak maç bu iki maçı da gölgede bırakacak. Maç öncesi Osimhen'i ağlatan koreografi muhteşemdi ama takımın yıldız golcüsü ağlatılmasa daha mı iyi olurdu acaba. Tebrikler Cimbom, tebrikler Okan Hoca... Haydi; Liverpool'dan bir maç daha gol yemezsek yeni bir tarih daha yazılmış olacak." (Fotomaç)

"BU BİR DESTANDIR"

Murat Özbostan: "G.Saray avantajlı bir skoru cebine koydu ve Ada'ya gidecek. Ama şimdi bu maçın keyfini çıkaralım.. Bu gururu yaşayalım. 6 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış Liverpool'u yine yıkmak bir destandır." (Sabah)