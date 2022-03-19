Arsenal 1 attı 3 aldı!
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Aston Villa ile deplasmanda karşılaşan Arsenal, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
İngiltere Premier Lig'de Steven Gerrard'ın ekibi Aston Villa ile Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal karşı karşıya geldi.
Villa Park'da oynanan 30. hafta mücadelesinde Arsenal, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Konuk ekibin golünü 30. dakikada İngiliz futbolcu Bukayo Saka kaydetti.
Bu sonuçla puanını 54'e yükselten Arsenal 4. sıradaki yerini korurken, ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan Aston Villa, 36 puanla 9. sırada kaldı.
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