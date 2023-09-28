Arsenal deplasmanda tek golle turladı!
İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Arsenal, deplasmanda Brentford'u 1-0 yenerek tur atladı.
İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Arsenal, deplasmanda Brentford'a konuk oldu.
Brentford Community Stadı'nda oynanan maçı Arsenal 1-0 kazanarak tur atlamayı başardı.
Maçta yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Arsenal'e galibiyeti getiren golü Reiss Nelson 8. dakikada kaydetti ve takımının tur atlamasında başrolü oynadı.
İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'ta bir sonraki turun kuraları 30 Ekim'de gerçekleşecek.
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