Arsenal, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı!

16.09.2025 22:13:00
Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arsenal, Athletic Bilbao'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 1. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Arsenal'i ağırladı.

San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 2-0 kazandı.

Arsenal'in galibiyet golleri, 72. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Leandro Trossard'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ilk hafta sonunda, Arsenal puanını 3'e yükseltirken Athletic Bilbao ise 0 puanda kaldı.

Athletic Bilbao, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Arsenal ise evinde Olympiakos'u konuk edecek.

