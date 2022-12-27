Arsenal geri dönmesini bildi!

27 Aralık 2022 Salı, 07:30

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal ile West Ham United karşı karşıya geldi.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında West Ham, Benrahma'nın penaltı golüyle öne geçerken ilk yarı da konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda ise sahada adeta bambaşka bir Arsenal vardı. Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Saka maça eşitliği getirirken 58'de Martinelli ve 69'da N'Ketiah'ın golleriyle ev sahibi ekip skoru 3-1'e getirerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 40 yaparak liderliğini sürdürdü. West Ham ise 14 puanda kaldı.