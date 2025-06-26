Arsenal, hedef Eberechi Eze!

Yeni sezon öncesi sol kanat için arayışlarını sürdüren Arsenal, Crystal Palace'ın yıldızı Eberechi Eze'yi transfer listesine ekledi.

İngiliz basınından GiveMeSport'un haberine göre, 26 yaşındaki İngiltere Milli Takımı oyuncusunun sözleşmesinde 80 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu bedelin üç taksit halinde ödenebileceği ifade ediliyor.

Eze ile ilgilenen tek kulüp Arsenal değil. Kuzey Londra'nın bir diğer temsilcisi Tottenham da Mathys Tel'i kadrosuna katmasına rağmen sol kanada bir takviye daha yapmayı planlıyor ve Eze'yi yakından takip ediyor.

Crystal Palace kariyerinde 167 resmi maçta forma giyen Eberechi Eze, bu maçlarda 40 kez fileleri havalandırırken 28 gol pası verdi.