Arsenal için yine mutsuz son!

Son haftaya şampiyonluk umuduyla giren Arsenal, Manchester City-West Ham maçından istediği haberi alamadı. Arsenal kazandı ama ligi ikinci sırada bitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 07:45
Arsenal için yine mutsuz son!
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İngiltere Premier Lig'de son haftaya şampiyonluk umuduyla giren Arsenal, Everton'ı ağırladı. Bir taraftatan Manchester City maçını takip eden Arsenal, rakibinin 18 dakikada iki farklı öne geçmesinin ardından büyük konsantrasyon kaybı yaşadı. Arsenal geriye düştüğü maçta Everton'ı 2-1 mağlup etti ancak şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Everton'ın golünü 40. dakikada Idrissa Gueye kaydetti.

Arsenal'in golleri 43. dakikada Takehiro Tomiyasu ve 89. dakikada Kai Havertz'ten geldi.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal bu beraberliğin ardından 89 puanla ligi Manchester City'nin 2 puan gerisinde, ikinci sırada noktaladı.

Kümede kalmayı haftalar öncesinde başaran Everton 41 puanla ligi 15. sırada bitirdi.


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