Arsenal'da Jorginho gelişmesi: Resmen açıklandı!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Jorginho'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:52
Arsenal'da Jorginho gelişmesi: Resmen açıklandı!
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Arsenal, orta saha oyuncusu Jorginho'nun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandı.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın takımda kalmasını istediği İtalyan yıldızın opsiyonla birlikte sözleşmesi 2025 yılına uzadı.

35 MAÇTA FORMA GİYDİ

Mikel Arteta, imzanın ardından, "Bizimle yeni sözleşme imzalamış olmasından dolayı çok mutluyuz. Jorginho takımımızın önemli bir parçası. Bu yolculuğu birlikte sürdüreceğimiz için hepimiz heyecanlıyız" dedi.

Arsenal'da bu sezon 35 maçta süre bulan 32 yaşındaki Jorginho, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

İngiliz ekibi, Jorginho'nun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandı.


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