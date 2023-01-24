Arsenal Jakub Kiwior'u resmen açıkladı

Premier Lig'de liderliğini sürdüren Arsenal, Spezia'da forma giyen Jakub Kiwior'u renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 08:01
Arsenal Jakub Kiwior'u resmen açıkladı
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İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, İtalyan kulübü Spezia'da oynayan stoper Jakub Kiwior'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Polonyalı milli futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Kiwior'un bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 20 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.

Slovak ekibi Zilina'daki performansı sonrası 2021 yazında Spezia'ya giden Kiwior, Polonya Milli Takımı formasını 9 kez giydi.


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