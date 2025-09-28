Arsenal, Newcastle United deplasmanında 90+6'da güldü!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United sahasında Arsenal'ı ağırladı.
St. James' Park'ta oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.
Newcastle United, Nick Woltemade'nin 34. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
3 PUANI 90+6'DA KAZANDI
Arsenal'da 84. dakikada Mikel Merino maça eşitliği getirdi.
Maç tam bitti derken Arsenal'da Gabriel 90+6'da sahneye çıktı ve attığı gol ile takımına 2-1 kazandırdı.
Ligin sonraki haftasında Newcastle United sahasında Nottingham Forest'i ağırlayacak. Arsenal ise West Ham United'i konuk edecek.