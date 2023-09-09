Arsenal, Nicolas Pepe'nin sözleşmesini feshetti

Yayınlanma: 09.09.2023 - 21:43

Güncelleme: 09.09.2023 - 21:43

Trabzonspor'un anlaştığı Fildişi Sahilli Nicolas Pepe'nin, Arsenal ile olan sözleşmesinin sona erdiği açıklandı. İngiliz kulübü yaptığı açıklamada, oyuncu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor, Arsenal'in 28 yaşındaki Fildişili oyuncusu Nicolas Pepe'yle anlaşmaya vardı ve yıldız oyuncu özel uçakla İstanbul'a getirdi. Arsenal bonservisine 80 milyon euro ödediği Nicolas Pepe'yi böylelikle bedavaya elinden çıkarmış oldu.

Bordo mavili takımın Türkiye'ye getirdiği Pepe uçaktan yaptığı ilk açıklamada şu sözleri kullandı:

"Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon"