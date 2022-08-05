Arsenal sezona galibiyetle başladı

05 Ağustos 2022 Cuma, 23:58

İngiltere Premier Lig'in açılışında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu.

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Martinelli'nin golüyle öne geçen Arsenal, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skora dengeyi getirmek isteyen Crystal Palace'a müsade etmeyen Arsenal, 85'te Guehi'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a çıkardı ve maçı kazanmayı bildi.

Arsenal bu galibiyetle sezona galibiyetle başlarken Crystal Palace sahadan mağlubiyetle ayrıldı.