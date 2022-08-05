Arsenal sezona galibiyetle başladı
Premier Lig'in açılış haftasında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in açılışında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu.
Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Martinelli'nin golüyle öne geçen Arsenal, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skora dengeyi getirmek isteyen Crystal Palace'a müsade etmeyen Arsenal, 85'te Guehi'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a çıkardı ve maçı kazanmayı bildi.
Arsenal bu galibiyetle sezona galibiyetle başlarken Crystal Palace sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Video Haberler
- Kaza güvenlik kamerasında
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
- Çalışmalara helikopterli destek
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Antalya'da hareketli dakikalar
- Sokakta dehşet: Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Hastanedeki yangının bilançosu açığa çıktı
- Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
- Soru önergesine verdiği yanıt yeniden gündemde
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Uygulama yedi ay dayanabildi
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu